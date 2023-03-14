Dost ve kardeş ülke Pakistan yara sarmaya devam ediyor

Pakistan'ın deprem yardımları sürerken çadır taşıyan iki uçak daha gece Adana Havalimanına indi.

Gece yarısı 2 bin 400 çadır iki charter uçakla Pakistan'dan Türkiye'nin Adana iline ulaştı. Bu, Pakistan'dan son 48 saat içinde gelen dördüncü uçak oldu. Pakistan, Mart ayının üçüncü haftasına kadar 50 bin çadırı Türkiye'ye ulaştırmayı planlıyor.

Pakistan'dan gelen uçağa Pencap Eyalet Meclisi Eski Başkan Yardımcısı Milletvekili Rana Mashhood Ahmad Khan eşlik etti. Khan, Pakistan Türkiye ilişkisinin zamanın, coğrafyanın sınırlarını aşan, gönülden gönüle bir ilişki olduğunu belirterek, “Bu ilişki, bir ülkenin güçlü olmasının diğerini güçlendirmesi ve bir ülkenin acısını diğerinin hissetmesi bakımından eşsizdir. İster Pakistan'da sel olsun, ister Türkiye'de deprem olsun, Pakistanlılar ve Türk halkı her zaman birbirinin yanında olmuştur.” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Burcu Çevik, Pakistan hükümetine ve halkına bu zorlu süreçte hızlı müdahale ettikleri ve Türkiye ile dayanışma gösterdikleri için teşekkür etti.

Ayrıca yapılan açıklamada, başbakan Şehbaz Şerif'in talimatıyla, ağırlıklı olarak kışlık çadırlardan oluşan deprem yardım malzemelerinin, hava, kara ve deniz yoluyla kardeş Türkiye'ye taşındığı, Pakistan'dan yardım operasyonları, depremzedeler tamamen rehabilite olana kadar devam edeceği belirtilip, “7 Şubat 2023 tarihinden bugüne kadar 13 uçak Pakistan'dan Türkiye'ye yardım malzemesi ulaştırdı. Bu uçuşlar, üç Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) C-130, bir PAF IL-78, bir Türk Askeri uçağı, iki Türk kargo uçağı, üç PIA Charter uçuşu ve diğer üç charter uçuşunu içermektedir. Buna ek olarak, İstanbul'a gelen düzenli PIA uçuşlarıyla, uçakların bel kısmında bulunan boşluklara yerleştirilen yardım malzemeleri gönderildi. Ayrıca yaklaşık 275 ton yardım malzemesi taşıyan 21 tırlık bir konvoy 25 Şubat 2023'te Malatya'ya ulaştı. Mart ayının üçüncü haftasında Mersin'e varacak olan deprem yardım malzemesi taşıyan üç gemi Türkiye'ye doğru yola çıkmıştır. Dahası, 23 Mart 2023'e kadar 50.000 çadırın Türkiye'ye teslimatını hızlandırmak için bir charter uçuş operasyonu da devam etmektedir.” dendi.