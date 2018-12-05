Down sendromlu çocuklardan fotoğraf sergisi

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin desteğiyle eğitim alan özel çocuklar, Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflara yansıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Down sendromlu çocukların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi izlenime açıldı. “Benim Gözümden” adı verilen fotoğraf sergisinin açılışını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, dezavantajlı bireylerin yaşama sevincini arttırmak ve hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak için her yıl yüzlerce etkinlik ve hizmet ürettiklerini vurgulayıp, Adana'da bir ilk olan anlamlı fotoğraf sergisinde emeği geçenleri tebrik etti.

“Başkan Sözlü, her zaman engellilerin destekçisi”

Her zaman engellilerin destekçisi olan Başkan Hüseyin Sözlü'nün selam ve sevgilerini katılımcılara ileten Başkan Vekili Ramazan Akyürek, temel fotoğraf eğitiminin ardından Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüleyen down sendromlu çocukları tebrik etti. Dezavantajlı bireylerin hayata daha sıkı tutunmaları için Başkan Hüseyin Sözlü'nün sosyal belediyecilik hizmetlerine sürekli yenilerini eklediğini vurgulayan Akyürek, Adana'da bir ilk olan Benim Gözümden Fotoğraf Sergisi'nin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

“Fedakarlıkta sınır tanımayan yürekler var”

Akyürek, “Engelli olmak her ne kadar dezavantajlı gibi görünse de Adana'da avantajlı yanları da var. Çünkü Adana'daki yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yöneticileri, gönüllüler büyük fedakarlıklar yaparak güzel yavrularımızın hayatta bir şeyleri başarabiliyor olma duygusunu hissettirmek için sınır tanımıyor. Biz de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, böyle anlamlı çalışmalarda paydaş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dezavantajlı bireylerin ve ailelerinin hizmetinde olmak, en büyük görevlerimizdendir. Bu amaç doğrultusunda tüm gönüllü kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle her türlü projeye açığız” diye konuştu.