Dr. Bayrak: "Adana'nın sağlık turizminde potansiyeli yüksek"

Halis Bayrak,500 milyar dolarlık sağlık turizmi pastasından Türkiye'nin ve Adana'nın hak ettiği payı almasını istediklerini ve bu uğurda çalıştıklarını söyledi.

ASTD Başkanı Dr. Halis Bayrak, Turizm Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, Adana'nın hem sağlık, hem de deniz ve dağ turizmi potansiyeline dikkat çekti.

Adana gibi tüm Türkiye'nin de neresine gidilirse bir başka güzellikle karşılaşılacağını belirten Dr. Bayrak, “Adana deniz turizmi yönünden büyük bir potansiyele sahip. Bunun yanında dağ ve kültür turizmi yönünden de eşsiz. Ancak Adanamız sağlık turizmi yönünden Türkiye'nin potansiyeli en büyük kentlerinden birisi” dedi.

Sağlık turizmi için yaklaşık 30 milyon insanın seyahat ettiğini vurgulayan Bayrak, “500 milyar dolarlık sağlık turizmi pastasından Türkiye'nin ve tabi ki Adanamızın hak ettiği payı almasını istiyor ve bu uğurda çalışıyoruz” dedi.

4-7 Nisan tarihleri arasında Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve 165 ülkeden 6 binin üzerinde alım heyetinin katıldığı 3. Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nın önemine değinen Bayrak, “Alım heyetleri ile 20 bin 2b yüzyüze görüşmenin gerçekleştiği Hestorux Fuarı sayesinde 2019 yılında 30 milyar TL'lik ticaret hacmi hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Dr. Halis Bayrak, Hestourex Fuarı'na ASTD olarak Adana'yı, TURSAF olarak katılarak da tüm Türkiye'yi temsil ettiklerini ifade ederek, “Hestourex Fuarı'nda görüldüğü gibi burada önemli olan tanıtım. Hastalara ulaşabilmeliyiz. Mutlak suretle başka ülkelerde tanıtım ofisleri kurmalıyız. Fuarlara çıkartma yapmalıyız, fuarlar düzenleyerek yabancı heyetleri ağırlamalıyız” şeklinde konuştu.

Bayrak, sağlık turizminde, reklamın, tanıtımın, hastanelerin, uzman personelin, teknik altyapının yanında, kara, deniz ve hava ulaşımının önemini belirterek, ”Yabancı hastalar, tedavi merkezlerini seçerken direkt uçuşları olan bölgelere göre belirliyor. Aktarma veya kara-deniz yolunu fazla tercih etmiyor. Adana'nın tek eksiği şuan bölgesel hava limanı. Yakın zamanda bitip hizmete girdiğinde Adana sağlık turizminde hak ettiği yeri alacağına gönülden inanıyorum” dedi.