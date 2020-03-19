Dr. Bayrak: "Virüsten korunmak ellerimizde"

Halis Bayrak, korona virüse karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve özel-kamu sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek, "Virüsten korunmak ellerimizde" dedi.

Dr. Halis Bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar ve devlet kurumlarının süreci başarılı ve etkin şekilde yönettiğini söyledi. Virüsten korunmanın temizlikten geçtiğini vurgulayan Dr. Halis Bayrak, “Aslında normal hayatımızda da uymamız gereken kuralları tekrar hatırlatıyoruz. Virüsten korunmak ellerimizde. Ellerimizin temizliğine ve sosyal mesafeye kesinlikle dikkat etmeliyiz. Ciddiye alalım ve tedbirlere uyalım” diye konuştu.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nde de gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Dr. Bayrak, “Sadece korona virüs için değil düzenli olarak Enfeksiyon Kontrol Komite Toplantılarımızı yapıyoruz. Henüz korona virüs ülkemizde görülmeden önce alınması gereken önlemleri belirledik ve almaya başladık. Tüm personel eğitim aldı ayrıca risk grubunda olan çalışanlar idari izne gönderildi. Hastane içerisinde normal dezenfekte işlemimizin süre aralığını sıklaştırdık. Hastaneye gelen hastalarımızın girişte ellerini antiseptik ile dezenfekte ediyor, ateşlerini ölçüyor, belirti gösteren hastalarımıza mutlaka maske takarak, gerekli yerlere yönlendiriyoruz” dedi.

Şuana kadar Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nde hiçbir korona virüs vakası olmadığını ifade eden Dr. Halis Bayrak, “Korona virüs belirtisi gösteren hastalar gelir ise gerekli önlemler alınıp Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şekilde yönlendirilecek. Ayrıca belirti gösterenler herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce SABİM 184 korona virüs danışma hattını arayıp gerekli bilgileri almaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye olarak gerekli olan bütün önlemlerin alındığının altını çizen Bayrak, “Önemli olan bu tedbirlere uymak. Kulaktan dolma, yalan, asılsız haberlere inanmayalım. Gerekli bilgilere Sağlık Bakanlığımızın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabiliriz. Sakin ve tedbirli olalım. Kısa sürede bugünler geçecek” dedi.