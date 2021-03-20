Dr. Garakhanova, Adanalılara dijital dünyayı anlattı

Nabat Garakhanova, Adana'da bir alışveriş merkezinde kitabının imza gününü gerçekleştirdi. Garakhanova, dijital dünyaya dair pek çok bilgiyi Adanalılarla paylaştı.

KTO Nabat Garakhanova, mesleki deneyimlerini "Dijitale Kalpten Bağlı Marka" isimli kitapta anlattı.

Garakhanova, kitapta sosyal medya fenomenliğinden dijital terminoloji sözlüğüne ve hatta web sitesi kurulumuna kadar tüm bilgileri aktarıyor. Kitabın tanıtımı için 10 ilde imza gününe katılım gösterecek Garakhanova, Adanalılar ile alışveriş merkezinde bir araya geldi.

KTO Karatay Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kitap hakkında konuşan Garakhanova, “Dijitale dair çok şey söyleniyor. Basit bir anlatımla herkesin kafasındaki sorulara cevap vermek istedim. Dijitalde bir metni okumak için maksimum 2 dakika ayırıyoruz. Kitabın sayfalarını da kurgularken bunu dikkate aldık ve kişilerin okuduklarını daha detaylı okumaları ya da kitapta anlatılan örnekleri video olarak izlemeleri için her sayfaya karekod yerleştirdik” dedi. Kitabın dijital bir rehber niteliğinde olduğunu söyleyen Dr. Nabat Garakhanova, “Türkiye İstatistik Kurumunca gerçekleştirilen ‘Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2020'nin sonuçlarına göre de 2019'da internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 75,3 iken, 2020 yılında yüzde 79 oldu. Bu da artan internet kullanımına karşı herkesin dijital bilgisinin artması gerektiği anlamına geliyor. Ne yazık ki dijital dünyaya karşı oldukça savunmasızız. Güne internetle başlayıp internetle kapatsak da kişisel verilerimizi nasıl koruyacağımızı, sosyal medyada nasıl takipçi sayımızı artıracağımızı ya da bir ürünü nasıl satabileceğimiz gibi birçok konuyu bilmiyoruz. İşte bu kitabı, herkese yol haritası olması amacıyla yazdım” diye konuştu.