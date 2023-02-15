Dr. Gökhan Atakan: ”Deprem dayanıklılık testinin önemini acı ile tecrübe ettik”

Depremin vurduğu illerden Adana'nın önde gelen Diş Hekimlerinden Dr. Gökhan Atakan Deprem Dayanıklılık Testinin önemini acıyla tecrübe ettiklerini söyledi.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin etkilediği illerden Adana'da hizmet veren Uzm. Diş Hekimi Gökhan Atakan, Deprem Güvenlik Raporu'nun önemine dikkat çekti. 2013 yılında bitirdiği doktora eğitimi sonrası özel bir hastanede görev yapan, 2015 yılından bu yana kendi kliniğinde Mikroskop Destekli klinik çalışmalarını sürdüren Atakan, 6 Kasım 2022'de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğin ne kadar yerinde olduğuna acı bir tecrübeyle şahit olduklarını söyledi.

“Deprem maddesine başta karşı çıkıldı”

Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği'ne Deprem Dayanıklılık Testi maddesinin eklendiğini belirten Dr. Gökhan Atakan, “6 Kasım 2022'de, yani bölgemizdeki yıkıcı depremden 4 ay kadar önce yönetmeliğimize yeni açılacak Muayenehane, Poliklinik ve Hastane Ruhsatnamesi alabilmemiz için Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş şirketler tarafından 'Deprem Güvenlik Raporu istenilecektir' maddesi eklendi. Olayın acı tarafı, başta bu testin mevcut binalara yapılabilmesinin zorluğu sebebiyle bu maddeye karşı çıkıldı. Ben ve birkaç meslektaşım maddeyi savunarak uygulama metodları ve nedenleri hakkında birçok meslektaşımızı bilgilendirmek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

Uygulamanın detaylarını da paylaşan Dr. Gökhan Atakan, depremde Adana'da yıkılan bir binayı örnek göstererek, meslektaşlarına çağrıda bulundu. Atakan, “Adana'da alt katında klinik bulunan bir bina kolon kesilmesi sebebiyle ne yazık ki yıkıldı ve insanlar hayatlarını kaybetti. Meslektaşlarımı bu konuda duyarlı olmaya, bu testi yaptırmayan diğer klinikleri de acilen Deprem Güvenlik Raporu için harekete geçmeye davet ediyorum” diye konuştu.