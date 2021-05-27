Dr. Görür: "Çocukların günde 20-30 dakika güneşlenmesi D vitamini ihtiyacını karşılar"

Özgül Görür, çocukların günde 20 ila 30 dakika, sabah saat 10'la öğlen 15 arasında güneşlenmesinin D vitaminine olan ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Dr. Özgül Görür, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için yeterli D vitamini varlığının çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Görür, D vitamini eksikliğinin vücutta birçok sistemin olumsuz etkilenmesine ve çeşitli hastalıklara yol açabileceğini kaydederek, “Çocuklarda görülen D vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmeleri için yeterli miktarda D vitamini alamadıkları anlamına gelir. Yoksunluğu şiddetli belirtilere neden olan bu vitamin, vücutta birçok farklı işlev için kullanılır. Güçlü bir bağışıklığın oluşmasında, sinir sistemi ve kasların sağlıklı çalışmasında önemli görevler üstlenir. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyum mineralinin emilebilmesi için de D vitaminine gereksinim var” dedi.

Güneş ışınlarıyla sentezleniyor

D vitamininin en çok uskumru, somon, sardalye gibi yağlı balıklarda, ayrıca karaciğer, yumurta sarısı, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünleri gibi besinlerde bulunduğunu söyleyen Dr. Özgül Görür, “D vitamininin başlıca kaynağı ciltte güneş ışınlarının etkisiyle aktifleşen D3 formudur. Normal koşullar altında insan vücudunda bulunan D vitamininin yaklaşık yüzde 95'i güneş ışınlarının etkisi ile deride sentez edilir. Çocukların günde 20 ila 30 dakika, sabah saat 10'la öğlen 15 arasında güneşlenmesi bu vitamine olan ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur” diye konuştu.

Eksikliği sorunlara neden oluyor

D vitamini eksikliğinin, büyüme sürecindeki çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmasından dolayı saçlı deride pullanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi, diş çürümeleri, yorgunluk, halsizlik, aşırı terleme şeklinde problemlere yol açabileceğini anlatan Dr. Görür, “Hatta sık enfeksiyon geçirme durumu ve ishal gibi önemli rahatsızlıklara dahi yol açabilir. Çocuklarda görülen aşırı ve uzun süreli D vitamini eksikliğinin kemik yoğunluğunu olumsuz şekilde etkileyip; kemiklerde yumuşama ve zayıflama şeklinde kendini gösteren raşitizm hastalığına da neden olabilir. Bu hastalık ise bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, büyüme geriliği, göğüste şekil bozukluğu gibi kemik yapısında kalıcı sorunlara neden olur. Ancak bazı nadir vakalarda kimi kalıtsal sorunlar da raşitizme neden olabildiğinden bu durumun karıştırılmaması gerekir” şeklinde konuştu.

İlaç kullanımı doktor kontrolünde olmalı

D vitamini eksikliğini gidermek için diyetle açığın kapatılmaya çalışılmasının yanı sıra kimi durumlarda ilaç tedavisi de gerekebileceğini söyleyen Görür, “Ancak burada en çok dikkat edilmesi gereken nokta, ilaç tedavisinin mutlaka uzman doktor kontrolünde yapılmasıdır. Çünkü yüksek D vitamini seviyesi yumuşak dokularda ve organlarda kalsiyum birikmesine ve özellikle böbrek taşları ile kalpte ritim bozukluklarına yol açarak istenmeyen durumlara sebebiyet verebilir" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgül Görür, fazla D vitamini alınmasının, aynı zamanda neden olacağı zehirlenme sonucunda böbrek yetmezliği ile kalp yetmezliğine bile yol açabileceğini de sözlerine ekledi.