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Dr. Halisçelik, itfaiyeyi ziyaret etti

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr.

Ergül Halisçelik, İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf'ı ziyaret edip itfaiye erleriyle görüştü.


31 Mart Mahalli İdareler Seçiminden sonra 12 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirile Dr. Halisçelik, Adana İtfaiye Daire Başkanlığının Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki yerleşkesini ziyaret etti. İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf'ın karşıladığı Halisçelik, itfaiye erleri ile tek tek görüştü.


İtfaiye ekipleri hakkında Sarraf'tan bilgi alan Halisçelik, itfaiyenin yangınlara yerinde ve anında müdahale ettiğini, doğal afetlerde hiç vakit kaybetmeden vatandaşların yardımına koşup kurtarma çalışması yaptığını ifade etti.


Sarraf, Halisçelik'e ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

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