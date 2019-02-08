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Dr. Haluk Uygur "Temel Sanat Atölyesi"ni açtı

Hattat Ressam Etem Çalışkan’ın “Sanat Gezgini” dediği fotoğraf sanatçısı Dr.

Hattat Ressam Etem Çalışkan'ın “Sanat Gezgini” dediği fotoğraf sanatçısı Dr. Haluk Uygur “Temel Sanat Atölyesi” açtı. Yaklaşık bir yıl sürecek olan atölye çalışmalarında Uygur ilk dersini “Sanat ne zaman başladı” konusuyla verdi.


Mavi Bulvar üzerindeki Altınoran Sanat Akademisi'nde her çarşamba günü devam edecek olan sanat atölyesinde konuşan Haluk Uygur, sanatın başladığı günden beri iki temel özelliği bulunduğunu ifade ederek, “Bunlardan birincisi duygu ve düşüncenin anlatılması, ikincisi ise benzetme yeteneğidir. Bunlar varsa sanattır” dedi.


Uygur şöyle devam etti:


“Yaptığınız eser nesnesine benzemeli. Yani izleyicisi ona baktığında yapıcısının neyi tasvir etmek istediğini anlamalı. Buna teknik yeterlilik de denilebilir. Veya doğanın yeteri oranda taklidi anlamı denilebilir. Yaptığınız eser, senin duygu ve düşünceni izleyiciye aktarabilmeli, en azından onda bir düşünce faaliyetinin başlamasını tetiklemelidir. Bu iki unsur sanatın doğmasının ana sebebidir. İkincisi olmadan birincisini icra etmek, sanat değil, ustalık olacaktır. İkincisi ise sadece birincisinin icrasıyla var olacağından, sanat olgusu ancak her iki unsurun olmasıyla var olabilir.”


Uygur, bilim ve sanatın aynı düşünsel sisteme sahip olduğunu ifade ederek, ”Fotoğrafik düşünme tarihi, sanat tarihi ile beraberdir. Mağara döneminden beri var olan perspektif arayışı sanat ekolleri meydana getirmiştir. Sanat ve zaman arasında imgelerin rolü vardır” şeklinde konuştu.


Altınoran Sanat Galerisi'nde gelecek hafta antik dönem sanatı üzerinde ders verilecek.

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