Dr. İnal: "2018 Medline Adana için başarılı geçti"

Dr. Musa İnal, Medline Adana Hastanesi olarak zor ama başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, “2018 yılında sadece Adana'dan değil, tüm Çukurova Bölgesi'nden yaklaşık 235 bin hastaya hizmet verdik” dedi.

Op. Dr. Musa İnal, 2018 yılını ve sağlık sektörünün içinde bulunduğu durumu değerlendiren açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyada sağlık alanındaki olumlu gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerleme kaydettiğini anlatan Op. Dr. Musa İnal, “Tedavisi hala tam olarak bulunamayan hastalıklar var olsa da onkolojide akıllı ilaç tedavileri, kablosuz kalp pilleri, görüntüleme sistemlerindeki yenilikler gibi yüz güldüren gelişmeler art arda gündeme geliyor. Çok yakın bir gelecekte özellikle kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların ve yaşlıların uzaktan kontrol edilmesini sağlamaya yönelik yeni teknolojiler devreye gireceği öngörülüyor. Biz de Medline Adana Hastanesi olarak tüm bu olumlu gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

Hastane olarak hastalara sağlık hizmeti sunumunda başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Op. Dr. Musa İnal şöyle konuştu:

“Zor ama başarılı bir yıl geçirdik. Dönüp geriye baktığımızda 2018 yılında yaklaşık 235 bin hastaya hizmet verdiğimizi görüyoruz. Bu sayıyı açacak olursak bizim sadece Adana'dan değil, tüm Çukurova Bölgesi'nden hasta kabul ettiğimiz görülecektir. Ayrıca kapılarımızı açtığımız 2009 yılından bu yana sahip olduğumuz ve her 3 yılda bir yenilenen uluslararası kalite belgesi olan Joint Commission International (JCI) akreditasyonumuz sayesinde yabancı hastalarımıza da 2018 yılı içerisinde hizmet vermiş durumdayız. Az önce bahsettiğim 235 bin rakamına daha ayrıntılı bakacak olursak bunların içerisinde yaklaşık 11 bin hastamızın ameliyat olmak için hastanemizi ve doktorlarımızı tercih ettiğini görüyoruz. Yatan hasta sayımız ise yine yaklaşık 15 bini bulmakta. Cerrahi işlemlerin yanı sıra kardiyoloji ve kalp-damar cerrahisi branşlarında da öncü bir hastane olduğumuzu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Bu iddiamızı da yine rakamlarla destekleyecek olursak gerçekleştirdiğimiz anjiyo sayısının 3 bini, by-pass ameliyatı sayısının ise 300'ü aştığını söyleyebiliriz. Bu rakamlar hastanemizin hastalar tarafından güvenilir bulunduğunu, doktorlarımızın teşhis ve tedavideki etkin başarısını ve hizmet kalitemizi belgeler niteliktedir. Bu genel değerlendirme içerisinde son olarak bir başlık da onkoloji branşına açmak gerekir diye düşünüyorum. Onkoloji branşımızda hasta sayılarımız da tüm bölgede tercih edilen bir hastane olduğumuzu ispatlar niteliktedir. Kısaca değinmek gerekir ise onkoloji için hastanemize gelen hasta sayımızın yaklaşık 6 bin, yatarak hizmet alan hasta sayımızın ise yine yaklaşık bin olduğunu söyleyebilirim.”