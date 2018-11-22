Dr. Kınık: "Çok büyük bir insani yükü kaldırıyoruz"

Adana'da düzenlenen Diyalog'18 Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Zirvesi, STK ve Kamu kurumlarının üst düzey yetkililerini bir araya getirdi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye'de süren savaşın etkilerini ortadan kaldırmak için yaptıkları çalışmaların önemine vurgu yaparak, "Çok büyük bir insani yükü kaldırıyoruz. Suriye'de içme suyu, gıda, barınma, sağlık ve eğitim hizmetlerimizi gönüllülük esasıyla sürdürüyoruz" dedi.

Adana'da Türk Kızılayı, Yeşilay, Türkiye Gençlik Birliği Vakfı Adana Şubeleri ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği tarafından organize edilen "Diyalog'18 Sivil Toplum ve Kamu İşbirliği Zirvesi" gerçekleştirildi. Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının üst düzey yetkililerini bir araya getirdi. Zirve ile STK'larla kamu kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sivil toplum çalışmalarında hizmet üretmek ve bu çatıya değer katmak isteyen tüm kesimleri buluşturan zirveyi oldukça anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Diyalog 18" başlığıyla farklı fikir ve görüşlerin ortaya çıkacağı zirvede, sivil toplumun sürdürebilirliği ve potansiyelinin artırılması noktalarında da ciddi paylaşımların gerçekleşeceğine inanıyorum. Kamu-sivil toplum tüm kesimlerin, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini, açık ve anlaşılır bir biçimde dile getirmelerinin büyük önem taşıdığı kanaatindeyim. Zira bu alanda yapacağımız çok iş, almamız gereken çok mesafe, buna karşın son derece sınırlı zamanımız olduğu asla unutulmamalıdır" diye konuştu.

Adana Valiliği olarak STK'lara destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Vali Demirtaş, "İlimizdeki gelişmenin hızlandırılması, kentimizin rekabet gücünün artırılması ve şehrimizdeki sosyal, kültürel ve ekonomik ortamın iyileştirilmesi açısından stratejik önem taşıyan projelerin hayata geçirilmesi için katkılarınızı bekliyorum. Yürüteceğiniz çalışmalarla, enerjinizi, geleceğe dair umutlarınızı ve emeğinizi bu şehrin güzel insanları için seferber edeceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük bir insani yükü kaldırıyoruz"

Zirveyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise Suriye'de 8 yıldır devam eden olayların, tüm dünyaya acı verdiğini ancak en büyük yansımanın da Türkiye'de hissedildiğine dikkat çekerek, "8 yıllık süre boyunca ülke nüfusunun yarısı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bugün Türkiye, kendi sınırları içerisinde barındırmış olduğu Suriyeli sığınmacıların dışında, Suriye'nin içerisinde de yaklaşık 4 milyon civarında insana da destek vermeye devam ediyor. Çok büyük bir insanı yükü kaldırıyoruz. Askeri operasyonlar sonunda terörden temizlenerek güvenli hale gelen bölgelere kalıcı desteklerimiz, altyapı yardımlarımız devam ediyor. İçme suyu, gıda, barınma, sağlık ve eğitim hizmetlerimizi gönüllülük esasıyla sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde barış yoluyla bir siyasi yol haritası ortaya çıkar ve Suriye'nin bu acısı biter" diye konuştu.

Gerçekleştirilen Diyalog'18 Zirvesi'yle ilgili de bilgiler veren Kınık, programda Türk Kızılayı'nın deneyimlerini paylaşacaklarını dile getirerek, "Kamunun sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkisinin paydaşlık temelinde güçlendirilmesi için farklı iş modelleri, farklı alanlarda ne gibi paydaşlıklar yapılabilir bunları arama konferansı niteliğinde olacak. Biz de Kızılay olarak, kamunun bütünleyici ve yardımcı kuruluşu olarak faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu başkanlığında bir araya gelen Türk Kızılayı, Yeşilay ve TÜGVA temsilcileri bir panel düzenledi. Panelde STK ve kamu işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Zirveye Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, İl Emniyet Müdürü Vekili Erdal Cilasun, kent protokolü ve çok sayıda STK görevlisi katıldı.