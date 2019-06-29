Dr. Tuğrul Tunca'dan Minik Dostlar Makro Fotoğraf Sergisi

Tuğrul Tunca'nın son 10 yıl içinde çektiği makro fotoğraflardan oluşan birbirinden renkli 40 fotoğraf Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde 27-30 Haziran tarihleri arasında sergilenecek.

Arka Plan fotoğraf Derneği Başkanvekili Tuğrul Tunca, verdiği eğitimlerin yanı sıra küratörlüğünü yaptığı sergilerle de aktif olarak çalışıyor. En son Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalışan doktorların fotoğraflarından oluşan ‘41 Hekim 41 Fotoğraf 41 Kere Maaşallah' sergisinin küratörlüğünü yapan Tunca, bu sergideki fotoğrafları Türkiye'deki 41 ilde sergilenmeye devam ediyor. Tunca, 27-30 Haziran tarihleri arasında da Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Minik Dostlar Makro Fotoğraf Sergisi ile fotoğrafseverleri buluşturacak.