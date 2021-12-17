Dr. Ülkü ve sağlık çalışanlarına saygı ekinliği

Dr. Esat Ülkü ve sağlık çalışanlarına saygı ekinliği gerçekleştirildi.

Adana Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, açılışta yaptığı konuşmada, bu serginin açılmasının nedeninin fotoğrafın sanatsal değerinin dışında, yaşama dönme mücadelesinin en önünde savaşan kahramanların ve bu kahramanların içerisinde kaybedilenlerin anısına bir saygı duruşu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Opr. Dr. Esat Ülkü'nün 20 eserden oluşan “Siyah-Beyaz Dünyam” adlı serginin açılışı yapıldı.