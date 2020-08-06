DSİ, Adana'da taşkınları önlemek için seferberlik ilan etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Adana'da tarım arazilerine zarar veren taşkınları önlemek için seferber oldu. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Aşağı Seyhan Ovası Sulama sahasındaki toplam 1 milyon 552 bin 520 dekar tarım arazisinin ve Adana merkez, Yüreğir, Seyhan ilçeleri ile Mersin ili Tarsus ilçesine bağlı 90 mahallenin taşkın risklerine karşı korunması maksadıyla toplu makineli çalışmalarımız başlatılmıştır" dedi.

Son yıllarda kış aylarında Adana'da yaşanan aşırı yağışlar kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkilerken tarımsal üretimde ülkemizin en önemli bölgeleri arasında yer alan Çukurova'da tarım arazilerinin olumsuz etkilenmesi üzerine harekete geçen DSİ, Adana'da 56 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek şehir merkezi ve 90 adet meskûn mahalli taşkınlara karşı korumaya aldı, 3 adet taşkın koruma tesisi inşaatının da devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son yılların en yoğun yağışlarını çok kısa bir sürede alan ve 2019 yılı sonunda bir taşkın felaketi yaşayan Adana'ya anında müdahale ile felaketin daha da büyümesini önlendiği, felaketinin yaşandığı dönemde 30 iş makinesi, 5 pompa ve 60 personelle taşkına müdahale edildiği hatırlatıldı.

“Adana için seferberlik ilan ettik”

Adana'da tarım arazilerine zarar veren taşkınların önüne geçmek için kelimenin tam anlamıyla "seferberlik" ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,' Aşağı Seyhan Ovası Sulama sahasındaki toplam 1 milyon 552 bin 520 dekar tarım arazisinin ve Adana İli Merkez, Yüreğir, Seyhan İlçeleri ile Mersin İli Tarsus İlçesine bağlı 90 mahallenin taşkın risklerine karşı korunması maksadıyla toplu makineli çalışmalarımız başlatılmıştır. Çalışmalarımız neticesinde Aşağı Seyhan Ovasında, taban suyu ve yüzey sularını deşarj eden toplam 2.000 km uzunluğundaki ana drenaj, yedek-tersiyer drenaj ve tahliye kanallarının temizlenmesi, Seyhan Nehri mansap yatağında toplam 60 km yatak tanzimi yapılarak, iç seddenin yükseltilmesi hedeflenmektedir. ‘dedi.

Genel Müdür Yıldız, "DSİ 6. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki makinalarla 2020 yılı Ocak ayı başından itibaren kuşaklama ve drenaj kanalı temizlik çalışmalarına başlanmış olup geçen süre zarfında Sulama Birliklerinin de makine desteği ile birlikte toplam 440 km uzunluğundaki drenaj kanallarında makinalı temizlik çalışması tamamlandığını ifade ederek, Programda öngörülen 1560 km uzunluğundaki drenaj kanalı temizliği ile Seyhan Nehri mansap yatağında yapılacak 60 km yatak tanzimi çalışmalarının ise 2021 yılı başında tamamlamayı hedeflemekteyiz. Bu çalışmaların planlama kısmında Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan yağış bilgileri incelendi. Havza bazlı olarak uzun yıllardır yapmış olduğumuz çalışmalarımız sonucu elde ettiğimiz verilerimiz değerlendirildi. Çalışma yapılacak güzergâhlardaki mahalle ve köy muhtarlarımız başta olmak üzere çiftçilerimizin görüşleri alındı. Çalışma yapılacak güzergâhların havadan çekilmiş görüntüleri incelenerek iş makinelerimizin daha etkin çalışma yapabileceği alanlar netleştirildi. Seyhan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü sıfır noktasına yakın olan kısımlarda, problem oluşturması muhtemel fakat kara yolundan araçlarla girmenin de mümkün olmadığı alanlar tekne ile ulaşım sağlanıp yakından incelemelerde bulunuldu. Bu alanlara iş makinelerimizin girebilmesi için ekiplerimiz tarafından yeni yollar açıldı. Planlama kısmının ardından ciddi bir uygulama sürecini başlattık. 'dedi.

Yıldız, 'DSİ 6. Bölge Müdürlüğünce koordine edilen çalışmalarda DSİ Genel Müdürlüğü ve 10 farklı DSİ Bölge Müdürlüğünden Adana'ya intikal eden iş makinesi ve deneyimli operatörlerin dahil edildiğinin altını çizerek, "Toplamda 64 adet iş makinesi, araç ve ekipman ile 88 çalışanımız görev alıyor. Ayrıca yörede faaliyet gösteren ve arazideki ayrıntılara her noktada hakim olan sulama birlikleri de ekipman ve personel desteği ile sahada aktif olarak görev alıyor. Toplam 1 milyon 552 bin 520 dekar tarım arazisinin ve Adana İli Merkez, Yüreğir, Seyhan İlçeleri ile Mersin İli Tarsus İlçesine bağlı 90 mahallenin taşkın riskini azaltacak bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.