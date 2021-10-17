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DSP Yüreğir İlçe Başkanı Ayhan Ağdaş oldu

Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığına Ayhan Ağdaş getirildi.


DSP Adana İl Başkanı Erhan Saltuk, eski Başkan Ayhan Şunkar'ın vefatı nedeniyle boşalan Yüreğir İlçe Başkanlığına Ayhan Ağdaş'ın getirildiğini söyledi.


DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Örgüt Kurulu Başkanı Erdoğan Sincer tarafıdan gönderilen atama yazısından sonra toplanan Yüreğir ilçe yönetiminin görev bölümü yaptığını belirten Saltuk, "Yüreğir yeni yönetimini kurduk. Başkan Ayhan Agdaş oldu. Saim Köz sayman, Rabia Kan ilçe sekreteri olarak göreve geldi. Yönetim kurulunda ayrıca Ahmet Mortepe, Doğan Harnubalı, Ercan Mert, Zülfikar Semerkant, Hamide Berktaş, Handal Lokmanoğlu ve Hakan Ünnü bulunuyor" dedi.

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