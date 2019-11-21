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"Duman-8" operasyonu

Adana’da yapılan "Duman-8" operasyonunda 105 bin 800 boş makaron, 10 bin 800 adet tek dal sigara, bin 434 paket kaçak sigara, 2 bin 307 cinsel gücü artırıcı hap, 303 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da yapılan "Duman-8" operasyonunda 105 bin 800 boş makaron, 10 bin 800 adet tek dal sigara, bin 434 paket kaçak sigara, 2 bin 307 cinsel gücü artırıcı hap, 303 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak "Duman-8" operasyonunu gerçekleştirdi. 32 adrese eş zamanlı olarak 230 polisle yapılan operasyonda ekipler iş yerlerinde her yeri didik didik aradı. Yapılan aramalarda, 105 bin 800 boş makaron, 10 bin 800 doldurulmuş tek dal sigara, bin 434 paket kaçak sigara, 2 bin 307 cinsel içerikli hap, 303 şişe kaçak içki, 450 kilo gram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Olaylarla ilgili olarak 15 şahsa idari para cezası uygulanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

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