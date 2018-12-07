Dünya birincisi gençlerden Başkan Sözlü'ye teşekkür ziyareti

Estonya'da Adana Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla katıldıkları Robotex International 2018 yarışması Make X Blue Planet kategorisinde dünya 1.'si olan öğrenciler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.

Adana'nın bilimde, kültürde, sanatta, sporda öncü şehir olmasını arzuladığını her platformda dile getiren ve verdiği desteklerle de bunu en iyi şekilde ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Estonya'da Adana Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla katıldıkları Robotex International 2018 yarışması Make X Blue Planet kategorisinde dünya 1.'si olan öğrencileri makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sözlü, gençlerin başarısıyla gurur duyduğunu belirtti. Adana'nın bilimsel çalışmalar alanında ismini yücelten gençlere teşekkür eden Başkan Sözlü, onlarla geleceğe dair sohbet etti. Öğrenciler de destekleri için Başkan Sözlü'ye teşekkür etti.