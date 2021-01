Dünya ikinciliği Adanalı kebapçıları üzdü

Adana Kebap'ın dünyanın en iyi geleneksel yemekleri arasında ikinci sırada yer alması hem sektör temsilcilerini hem de kebapseverleri memnun etmedi.

Dünyaca ünlü TasteAtlas internet sitesinin 2020 yılı ödülleri belli oldu. Kullanıcılar 63 bin 402 oy ile dünyanın en iyi 100 geleneksel lezzetini seçti. Listenin başında İtalya'dan Margherita Pizza bulurken, ikinci sırada 'Adana Kebap', üçüncü sırada ise Japonya'nın Ramen'i (erişte) yer aldı. Türkiye'den listeye giren diğer lezzetler ise biber dolması, sarma, köfte ve döner olarak sıralandı.

Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Arslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Adana Kebap yıllardır orjinalliği bozulmadan kentte tüketiliyor. Bizim ana hedefimiz seneye birinci olmak. Bunun için kentte birçok etkinlik de yapıyoruz” diye konuştu.

“Seneye hedefimiz bir numarada olmak”

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise Adana Kebap'ın dünya listesinde her zaman olduğunu söyleyerek, “Dünya listesinde biz oldu bitti varız. Dünyada her zaman bir numarayız. Adana Kebap'ın dünyada bir numarada olmaması imkansız. Bazı lobiler ama daha üstün çıkıyor pizza veya başka ürünler birinci sırada oluyor. Biz Adana Kebap yaparken aşkla, sevgiyle yapıyoruz. Bunun lezzeti daha farklı olur. Boşuna dünyadan insanlar gelip Adana Kebap yemiyor. Ben her yere paket servisle Adana Kebap gönderiyorum. Adana Kebap her zaman dünyada yerini bir numarada almalı. Seneye hedefimiz bir numarada olmak” ifadelerini kullandı.

Kebap almaya gelen vatandaşlardan Ahmet Ceylan, "Ben pizza sevmiyorum. Adana Kebap'ı daha sağlıklı buluyorum" dedi.

Ramazan Salik isimli vatandaş ise kebabın bir numarada olması gerektiğini, hakkının yendiğini söyledi.