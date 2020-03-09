Dünya Kadınlar Günü'nde Halet Çambel'e saygı duruşu

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği tarafından Kadirli Kültür ve Eğitim Vakfı ile birlikte Kadirli'de bulunan ve NASA tarafından Mars'ta bir tepeye adı verilen Karatepe Açık Hava Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Halet Çambel'e saygı gezisi yapıldı.

Bu yıl 1.'si yapılan Berna Ateşoğlu anısına düzenlenen 8 Mart Sanat Etkinliklerinin sonuncusu “Toroslarda Bir Kraliçe- Halet Çambel'e Saygı Duruşu” adı altında gerçekleştirildi.

27 Ağustos 1916'da Belin'de doğan ve 1 Ocak 2014 tarihinde İstanbul'da 98 yaşında vefat eden Prof.Dr Halet Çambel için büstü önünde saygıyla anıldı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, Dünya tarihinde en önemli üç bölgeden birinin Çatalhöyük, ikincisinin Göbeklitepe olduğunu belirterek,”Bunun her ikisi ezber bozdurmuştur, yani Dünya tarihini değiştirmiştir. Üçüncüsü de Karatepe Açık Hava Müzesidir. Çünkü burası da dünya tarihini birden bire değiştiren bir yerdir. Dünya tarihi demek, Anadolu demektir. Yani Anadolu tarihi değiştiği an dünya tarihi değişiyor. Burada bulunan 2 dilli kitabe Anadolu uygarlığının başlangıcını Helenizm'den almıştır, Hitit'e taşımıştır. Yani 1500 yıl geriye taşımıştır. Dünya tarihi değişivermiştir. Bu kadar önemli bir yerdeyiz. Bize bu kadar önemli yeri kazandıran, burayı kazan, restorasyonunu yapan, burada halkı eğitip, burayı korumaya alan, burayı milli park ilan eden, bununla da kalmayıp Castabala gibi, Ala Cami gibi çevredeki dokuyu da koruyan ve onun titizliğini hissedebileceğiniz bir kişi için önünde saygı ile eğilmek durumundayız” dedi.

Uygur, Halet Çambel'in bir heykelinin Adana'da kent merkezindeki bir yere dikilmesi gerektiğini, bu konuda bir proje geliştirdiklerini ancak bugüne kadar bir sonuç alamadıklarını sözlerine ekledi.

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Adana Şube Başkanı Emine Varmış, Karatepe'nin bir yıl önce Dünya Kültür Mirasına alınması için başvurduklarını ve çok yol kat ettiklerini ifade ederek, Halet Çambel'i anlatan bir konuşma yaptı.

d Yaşar Ateşoğlu da, Halet Çambel'in doğurmadığı halde uygarlığa analık yapan bir olduğunu belirterek bu yıl birincisi eşi adına düzenlen 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri için herkese teşekkür ederek, 2 yıl önce vefat eden Berna Ateşoğlu'nu anlattı.

Karatepe Açık Hava Müzesinin eski çalışanı Mimar Erol Doğan ise, kadirli Karatepe Açık Hava Müzesi ve çevresinin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasına alınması yolundaki yaptıkları çalışmaları kaydetti. UNESCO'nun bu konudaki 10 kriteri olduğunu ve bu kriterlerin hepsinin Karatepe'de bulunduğunu söyleyen Erol Doğan, dosyanın Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'un imzasına kaldığını söyledi. Bakanın imzalaması halinde dosyanın Kasım ayında UNESCIO'ya gönderileceğini ve Nisan ayında da korunması gereken Dünya Kültür Mirası listesine alınabileceğini bildirdi.

Adana'dan gelen grup Halet Çambel büstü önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, 25 dakika süren Çambel ve müzenin kuruluşunu ve geçirdiği aşamaların anlatan video izletildi. Hep beraber Karatepe sanatsal kalıntıları S. Haluk Uygur tarafından tek tek anlatıldı ve tartışılarak gezildi.

Prof.Dr. Halet Çambel kimdir?

Halet Çambel, Türk arkeologdur. Hattuşaş'ın bulunduğu Boğazköy'de, stajyer olarak başladığı kazıları hayatı boyunca sürdüren Halet Çambel, bilim dünyası tarafından “Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer” olarak tanınan Karatepe-Arslantaş Höyüğü'nde, Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kurmuştur. Halet Çambel, Hattuşaş'ın bulunduğu Boğazköy'de, stajyer olarak başladığı kazıları hayatı boyunca sürdürmüş, bilim dünyası tarafından “Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer” olarak tanınan Karatepe-Arslantaş Höyüğü'nde, Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kurmuştur. Doğum tarihi: 27 Ağustos 1916, Berlin, Almanya. Ölüm tarihi ve yeri: 12 Ocak 2014, İstanbul.