Dünya KOAH Günü'ne özel etkinlik

"Dünya KOAH Günü” nedeniyle Medline Adana Hastanesi ve bir alışveriş merkezi yaptıkları iş birliği ile özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde kurulan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) standını ziyaret eden misafirlere bilgilendirmede bulunuldu, hastalığı anlatan broşürler verildi.

Dünya KOAH Günü nedeniyle alışveriş merkezinde kurulan stantta ziyaretçileri bilgilendiren Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal yaptığı açıklamada, KOAH'ın günümüzde artık bir halk sağlığı sorunu halini aldığını belirterek, "KOAH, en başta sigara olmak üzere birtakım zararlı maddelerin uzun süre solunmasına bağlı olarak akciğer ve nefes yollarında oluşan, mikrobik olmamakla beraber iltihabi ve kronik bir hastalıktır. İlerleyici olmasına karşın bu hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir. Ancak tedavide başarı için ilk şart sigara kullanımını bırakmaktır. Bugün burada yaptığımız ortak çalışmayla vatandaşlarımızı bilgilendirdik ve KOAH tehlikesine karşı uyarılarda bulunduk” dedi.

En çok sigara içenler tehlikede

Tüm dünyada 600 milyon, ülkemizde ise 3 ila 5 milyon arasında kişinin bu hastalıktan muzdarip olduğunu söyleyen Dr. Mustafa Faysal Baysal, “Çoğu hastalıkta olduğu gibi KOAH'ta da erken tanı hastalığa bağlı sakatlık ve ölümleri azaltmaktadır. Bu nedenle özellikle 40 yaş üzeri, sigara içmiş ya da hala içmekte olan ve çevresel nedenlerle tozlu-dumanlı ortamlarda bulunan kişilerin kronik öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin olması durumunda vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna baş vurarak solunum fonksiyon testi yaptırmasında büyük yarar bulunmaktadır” diye konuştu.