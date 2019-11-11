Dünya Radyoloji Günü etkinliği

C. Röntgen tarafından keşfinin 123'üncü yılı olan “Dünya Radyoloji Günü” nedeniyle etkinlik düzenledi.

Tanı amacıyla, tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemler doğrultusunda detaylı, inceleme süresi kısa, tanıda yeterli görüntülerin elde edilebildiği, ileri teknolojiye sahip Radyoloji Ünitesi'nin çalışanları, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek, kendilerine özel günde bir araya gelme fırsatı buldular.

Radyoloji uzmanları ile idare ve işletme birimi çalışanlarının katıldığı etkinlikte, 1895 tarihinde Alman fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad Rontgen tarafından tarafından keşfedilip, insanlığın hizmetine sunulan X ışınları ve tıp dünyasında çeşitli alanlarda kullanılan radyolojinin önemine vurgu yapıldı.