Dünya sineması Karataş'ta buluşuyor

Adana'da bu sene 2'ncisi düzenlenecek ‘Karataş Ulusal Mavi Yengeç Film Festivali'ne şuana kadar 85 ülkeden 921 kısa film başvurusu yapıldı.

Karataş Belediyesi ve Adana Karataş Turizm İlçeleri Geliştirme Altyapı Hizmet Birliği tarafından 12-13 Ağustosta 2'ncisi düzenlenecek ‘Karataş Ulusal Mavi Yengeç Film Festivali'ne başvurular sürüyor.

İkincisi düzenlenecek festivale şuana kadar 85 ülkeden 921 kısa film başvurusu yapıldı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "7 Ağustos'a kadar başvuru sayısının bini aşmasını bekliyoruz. İnşallah gelecek senelerde binlerce başvuru gelecek. Karataş'ın ve Karataş'a özgü mavi yengecimizin dünyaya tanıtımı için bu festival çok önemli. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.