Dünya Tütünsüz Gününde sigarayı bırakan 15 kişiye belge verildi

Adana'da “Dünya Tütünsüz Günü etkinliği” çerçevesinde sigarayı bırakan 15 kişiye, Adana Şehir hastanesi tarafından başarı belgesi verildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Sigara Bırakma Birimi, Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, birimin kontrolünde sigarayı bırakan 15 kişiye ‘başarı belgesi' verildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği “Tütün değil, gıda yetiştir” ve “Tütüne değil gıdaya ihtiyacımız var” temasıyla hazırlanan etkinliğin açılışında Konuşan Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Özlem Erçen Diken bir sunum yaptı. Doç. Dr. Diken sunumunda, sigara bırakmaya yönelik çalışmalarının yanı sıra konuyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Tarım alanlarında tütün üretimine dikkat çeken Doç. Dr. Diken, Dünya Sağlık Örgütünün çiftçiyi gıda ürünlerine yöneltmek için çaba gösterdiğini, kendilerinin de bu konuda bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

“Yeniden doğmuş gibi olduk”

Sunumunda sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi de veren Doç. Dr. Diken “Tütün dumanında binlerce zararlı kimyasal madde var. Sigara kullanımı, başta akciğer olmak üzere tüm organlarda zararlı etkiler göstermektedir. Akciğer kanserinin bilinen en büyük risk faktörü sigaradır. Ayrıca KOAH, kalp hatalıkları ve inmede de önde gelen risk faktörlerinden biridir” dedi.

Törende Sigara Bırakma Birimi Sorumlu Hemşiresi Sibel Baysal ise birimde yürüttükleri çalışmalar ve işleyiş hakkında bilgi verdi. Ardından törene katılan hastane yöneticileri, sigarayı bırakan 15 kişiye başarı belgesi verdi. Belgelerini alanlar, “İyi ki bırakmışız, yeniden doğmuş gibi olduk” mesajı verdi.