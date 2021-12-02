"Dünyanın En Güzel Renkleri" karma resim sergisi

Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu Fuayesi'nde, özel gereksinimi olan çocuklarca yapılan resimlerden oluşan “Dünyanın En Güzel Renkleri Karma Sanat Sergisi” izlenime sunuldu.

Gönüllü Anneler Topluluğu Derneği ve Biz De Varız Destekleme Derneği'nce düzenlenen sergide yer alan resimlerin yapımında çocuklara, derneğin üyesi Ressam Eda Şengül eşlik etti.

2 buçuk yıl boyunca resim dersi alan çocukların 43 eserinin beğeniye sunulduğu serginin açılışına farklı derneklerden yöneticiler de destek verdi.

Sergide, Kafkas dans gösterisi sunuldu, görme engelli Ekrem Özcan Yılmaz piyano resitali verdi.

Gönüllü Anneler Topluluğu Derneği Başkanı Gülşen Akgöz ve Biz De Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak'ın da bulunduğu sergi açılışına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, böylesine güzel ve anlamlı bir serginin gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Başkan Karalar, “Tarihi tiyatro binamızın bu alanını şenlendirdiniz, zenginleştirdiniz, sizlerle birlikte olmak güzel. Belediyemizin, derneklerimizin ve diğer kuruluşların birlikte böyle bir etkinliğe imza atması ayrıca güzel. Gücümüz her zaman sizinledir. Adana'daki yerel dinamiklerin tamamının sizlerin, evlatlarınızın yanında olması bizi mutlu ediyor. Çocuklarımız çok güzel resimler yapmışlar. Öğretmenlerimizi kutluyorum. Çocukları burada çok mutlu görmek benim de mutluluk kaynağım oldu” dedi.