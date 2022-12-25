Elazığlı tespih ustası Tunahan Tanyıldızı'nın Adana'da düzenlenen "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nda sergilediği, dünyanın en küçük damla kehribar tespihi görenlerin ilgisini çekti.

Tanyıldızı, çam reçinesi 50 milyon yıllık fosil damla kehribarı işleyerek, tane ebatları 1.6 milimetre, ağırlığı 0.19 gram olan bir tespih üretti.

33 habbe ve çift imamesi ile ölçülü olarak ilk kez yapılan ve dünyanın en küçük damla kehribarını yaklaşık bir haftalık emek sonucunda elde eden Tanyıldızı, tespihi 2 bin dolara almak isteyen bir koleksiyoncu çıktığını ancak ticari amaçla yapmadığı için satmadıklarını söyledi.