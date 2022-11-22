Dünyanın karikatürü Çukurova'da

“Kültür Sanat Kenti Çukurova” sloganıyla yola çıkan Çukurova Belediyesinin en önemli sanatsal ve kültürel etkinliklerinden biri olan

Pandemi nedeniyle birkaç yıl ara verilen festivalin bu yıl 5'incisi yapılacak. Festivale ulusal ve uluslararası üne sahip çok sayıda sanatçı katılacak.

Andrea Pecchia, Saman Torabi, Menekşe Çam, Ergün Gündüz, Muhammet Şengöz, Uğur Gürsoy, Cihan Ceylan, Fırat Budacı, Ümit Kireççi gibi isimlerin yer alacağı festivalin açılış töreni 25 Kasım Cuma günü saat 13:00'te Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde yapılacak.

Festival boyunca söyleşiler, atölyeler, ünlülerle çizimler, grafiti çizimleri gibi etkinliklerle karikatür severler dolu dolu güzelliklere tanık olacak. Festivale ayrıca Prof. Dr. Halis Dokgöz, Dr. Kadir Doğruer, Mehmet Saygın, Sefa Sofuoğlu, İsmail Serdar Sayar, Mustafa Öncül, Hicabi Demirci, Ali Raşit Kılıç gibi karikatür dünyasının tanınmış isimleri katkı verecek.

5. Uluslararası Karikatür Festivali 26 Kasım Cumartesi günü Metin Uca gösteresiyle final yapacak. Festival etkinlikleri Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karikatür Festivalinin ulusal ve uluslararası çapta ses getirdiğini belirterek, “Ancak bu önemli festivale pandemi nedeniyle birkaç yıl ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi bu yıl 5'incisini düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve gelirken Kültür Sanat Kenti Çukurova sloganıyla yola çıkmıştık. Bu hedefe ulaşmamızdaki en büyük etkenlerden biri de Uluslararası Karikatür Festivalidir. Festivalin başarılı geçeceğine inanıyor tüm Adanalıları etkinlikleri takip etmeye davet ediyorum” dedi.