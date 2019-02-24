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Dünyanın merkezinde bir kadın

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde AÇS, Altınoran, Çukurova Üniversitesi, Kokart, Vagabond tarafından açılan karma sergiye bir eseri ile katılan Ayber Hastürk’ün çizdiği kadın resmi yoğun ilgi gördü.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde AÇS, Altınoran, Çukurova Üniversitesi, Kokart, Vagabond tarafından açılan karma sergiye bir eseri ile katılan Ayber Hastürk'ün çizdiği kadın resmi yoğun ilgi gördü.


Altınoran Sanat Derneği Başkanı Tansu Hastürk'ün eşi olan Ayber Hastürk, eseri hakkında şunları söyledi:


“Burada geçmişten geleceğe uzanan bir kadın var. Dünyanın üzerinde başı gökte, ayakları yeryüzünde. Güneş, altın renginde, o Bizans'ta kutsallığı temsil eden bir renk. Özellikle bunu başının üzerinde kullandım. Orada başının hareketi var, aşağıya doğru eğilen, burada kadının gücü var. Altında bir tohum var. Bunu yaparken ben geçmişten geleceğe kadını anlatmak istedim. Ya da dünyanın merkezinde bir kadın diye yorumlar da var.”


Çukurova Üniversitesi'nde resim eğitimi aldığını, 10 yıldan beri sanat atölyesi bulunduğunu belirten Ayber Hastürk, "Uzun süreden beri çocuklarla sanat eğitimi üzerine çalışıyorum. Şuana kadar birçok karma sergiye katıldım, Akdeniz Efsaneleri isimli yazmış olduğum bir çocuk kitabım ile Portakal Çiçekleri isimli bir şiir kitabım var. Aynı zamanda hem resim öğretmeniyim, hem resim yapıyorum. Resme 5 yaşında dayımın bana bir çizim defteriyle kalemler vermişti, resme öyle başladım. Okumayı çok seviyordum, o kitaplar ve çizim defterleri bana arkadaş oldu. Ortaokula geçtiğim zaman yönümün ne yana gideceğini biliyordum” şeklinde konuştu.


Karma sergi 3 Mart 2019 tarihine kadar açık kalacak.

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