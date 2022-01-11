"Dur" ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı

Adana'nın Kozan ilçesinde "dur" ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarparak kaçtı. Olayda bir polis hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi'nde polis ekipleri şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, 01 C 8666 plakalı otomobiliyle polis otosuna çarpıp kaçtı. Kazada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan kovalamacada polis kaçan aracı durdurmak için lastiklerine ateş etti. Otomobil Çay Sokakta çöp konteynerine çarparak durdu. Şüpheli şahsın aracından inerek kaçarken polisler mahalleyi abluka altına aldı. Şüphelinin kullandığı araçta ilk incelemeyi yapan polis ekipleri ardından aracı çekici ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.