Durak'tan altyapı uyarısı: "Adana yaşanamaz hale gelir"

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç Durak, kentte yağmur sonrası altyapının yetersiz kaldığını belirterek, "Siz, aşırı yoğunluk artışı yaparsanız, kentsel dönüşüm diye altyapıyı düşünmeden aşırı nüfusa sebebiyet verirseniz, elbette ki ileriki yıllarda Adana her haliyle yaşanamaz hale gelecektir" ifadesini kullandı.

Durak, yaptığı açıklamada, Adana'da birkaç gün önce yağan yağmurun Ziyapaşa Bulvarı'nda sorun oluşturduğunu, bulvarın altındaki kanalizasyonun yetersiz kaldığını vurgulayarak "Bu, Adana için bir alarmdır" dedi.

11 yıl önce bıraktığı şehrin altyapısının Türkiye'de örnek olduğunu ifade eden Durak, şunları kaydetti:

"Halkımız da bu nedenden dolayı beni 5. defa seçmişti. O günden sonra, özellikle ‘kentsel dönüşüm' adı altında imar planları da değiştirilerek şehirde yoğun yapılaşma artışı yaşanmaya başladı. Unutulmasın ki altyapılar imar planındaki nüfusa göre yapılmıştı. Siz, aşırı yoğunluk artışı yaparsanız, kentsel dönüşüm diye altyapıyı düşünmeden aşırı nüfusa sebebiyet verirseniz, elbette ki ileriki yıllarda Adana her haliyle yaşanamaz hale gelecektir. Burada, belediye meclis üyeleri geçmişte olduğu gibi, Göçmen Evleri olarak bilinen Bahçeli Evler'in yıkılarak yerine 20 kat nüfusa göre beton yığını oluşmasına sebep olurlarsa, sadece Ziyapaşa Bulvarı'nı değil, bütün şehirdeki altyapının felç olmasına neden olurlar. Sadece kanalizasyon değil, elektrik, içme suyu, ulaşım, otopark, okul, cami gibi sosyal altyapı alanları da ihtiyaca cevap veremez hale gelir. Bu uyarım, başta Zeydan Karalar olmak üzere, tüm seçilmiş, atanmış yöneticiler dahil; bütün şehir halkımızadır."