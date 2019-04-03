Durak'tan Sözlü'ye: "Kefil olmuştum ama hata yapmışım"

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, "Büyükşehir Belediyesi'ne 5 yıl önce yeni bir arkadaş gelmiş ve bende ona kefil olmuştum. Ama hata yapmışım. İnsan hata yapabilir" dedi.

Aytaç Durak, İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Çukurova Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Soner Çetin'i ziyaret ederek, yeni dönemde başarı diledi.

Durak, ziyarette yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi'ne 5 yıl önce yeni bir arkadaş gelmiş ve ben de ona kefil olmuştum. Ama hata yapmışım. İnsan hata yapabilir. Giden arkadaşa geçmiş olsun, yerine gelene de hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu da, Millet İttifakı olarak güzel bir seçim süreci geçirdiklerini belirterek, “Sonuç olarak Adana'da büyük ilçelerde başarılı olduk. Millet İttifakı olarak Büyükşehir Belediyesini almanın mutluluğunu yaşadık. Arkadaşımızı kutlamak için geldik. Soner Çetin zaten başarılı bir 5 yıl geçirmişti. 5 yıl daha Çukurova'ya en iyi hizmeti vereceğine enimiz. Ayrım yapmadan tüm Çukurovalıları kucaklayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

"Herkesin başkanıyım"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, Aytaç Durak'ın Adana'da 5 dönem belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, kendisinin deneyimlerinden yararlanmaya devam edeceklerini söyledi.

Seçim sürecindeki uyumlu çalışma ve katkılarından dolayı İYİ Parti milletvekilleri, il, ilçe yöneticileri ve meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çetin, “Millet İttifakı Türkiye'de örnek çalışmayı Adana'dan başlattı, bunun meşalesini de Çukurova'da yaktık. 104 gün boyunca İYİ Parti teşkilatları sahadaydı. İYİ Parti'nin de desteğiyle önemli bir başarı elde ederek Çukurova'da tarihi bir fark attık” şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, Çukurova'da yüzde 60 oy oranına ulaştıklarını ve 10 kişiden 6'sının desteğini aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sonuçlardan sonra devlet desteği gerektiren projelerimiz için Cumhurbaşkanına daha bir özgüvenle gidebiliriz. Artık seçim bitti. Oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Ben herkesin belediye başkanıyım. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm Çukurova halkını kucaklamayı sürdüreceğiz. Millet İttifakı bundan sonra da davam edecektir."