İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan araçta ruhsatsız tabancalar ve F serisi dolar çıktı

Adana’da jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 4 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tabanca şarjörü, 14 uyuşturucu hap, 1 F serisi dolar ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 4 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tabanca şarjörü, 14 uyuşturucu hap, 1 F serisi dolar ele geçirdi.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karataş ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 4 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tabanca şarjörü, 7 tabanca mermisi, 14 uyuşturucu hap, 1 F serisi dolar ele geçirildi.


Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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