Dürümcü Mahsun Usta; “İyi kebap, lezzetini zırhla çekilmiş etten alır”

Kebap sektöründe Dürümcü Mahsun Usta adıyla Türkiye çapında isim yapan Mahsun Gökçur, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'te kebapların lezzetinin, etin zırhla çekilmesinden kaynaklandığını söyledi.

İnceliklerine dikkat etmeden yapılan kebapta lezzetin yakalanamayacağını vurgulayan ünlü şef Dürümcü Mahsun Usta, “Adana, Urfa, Gaziantep kebaplarının kıymalarının zırhla hazırlanması ile elde edilir. Et kuşbaşı olarak hazırlanır, zırh bıçağı yardımıyla manuel yöntemlerle küçük parçalara ayrılır. Etler irili ufaklı olarak parçalandığından pişerken dağılmaz, birbirini tutar ve piştikten sonra kolay ayrılır. Makine yardımıyla hazırlanan kıyma çok küçük parçalara ayrıldığından ezilir'' dedi.

Kebap yapımı için gereken eti de kendi besledikleri hayvanlardan elde ettiklerini belirten Mahsun Usta, restoranlarında kullandıkları gıda maddelerinin de yüzde 80'inin kendi ürünleri olduğunu, müşterilerinin de bundan son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Kontrollü normalleşmede kurallara tam uyum

Salgın döneminde müşterilerine sadece paket servis hizmeti veren restoranları, kontrollü normalleşme kapsamında yeniden hizmete açtıklarını ifade eden Mahsun Gökçur, ‘' Müşteriler yasakların kalkması sonrasında restoranlarımıza büyük ilgi gösterdi. Müşterilerimizin yoğun ilgisinden memnunuz. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle tüm restoranlar belirlenen kurallara uymak zorunda. Hijyen ve sosyal mesafe kuralları önem arz etmektedir. Müşterilerimizin sağlığı bizim için önemli, gereken tüm önlemleri aldık'' dedi.