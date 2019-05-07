Düşüncelerini "sanat" yoluyla anlattılar

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi öğrencileri, çeşitli eserlerin yer aldığı “Gerçek Yalanlar” adlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, resim öğretmenleri Gökhan Şahin ve Gonca Gök rehberliğinde, akrilik boya, Pastel boya, sulu ve guaj boya, renkli kuru boyalar ve Hat sanatı eserlerinden oluşan sergi, yoğun ilgiyle karşılandı.

“Gerçek Yalanlar” konulu resim sergisinde, 12 tuval üzerine akrilik boya ve yağlıboya, 17 pastel boya, 5 Hat sanatı, 3 guaj boya, 3 sulu boya, 10 karakalem portre ve 22 kuru boya kalem resimden oluşan 73 eser yer aldı.

Resim Öğretmenleri Gökhan Şahin ve Gonca Gök, bu tür çalışmalarla öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini sanat ve renklerin dili yoluyla anlatabilme imkanı sunmalarını sağladıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz bu sergi için yıl boyunca büyük özveri ile çalıştılar. Şimdi bu emeklerini sergilemek onları da bizi de mutlu etti. Öğrencilerimizin büyük emek ve şevkle çalışıp açtıkları bu sergide bize ev sahipliği yapan ilgi ve alakasını bizden esirgemeyen, sanatı ve sanatçıyı sanatseverlerle buluşturan Optimum yetkililerine teşekkür ediyoruz” dediler.