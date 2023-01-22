Dut ağacı kış mevsiminde meyve verdi

Adana'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu dut ağaçlarının meyve vermesi görenleri şaşırtıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları, dut ağaçlarının çiçek açıp meyve vermesine neden oldu. Kış aylarında ağaçların kökleri dışında, gövdesinin ve dallarının uykuya yatması gerekirken yaklaşık 21 dereceyi bulan hava sıcaklığı meyveleri de şaşırttı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle dut ağacı hem çiçek açtı hem de meyve verdi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü de çiçek açıp meyve veren dut ağacını sosyal medya hesabından paylaştı.