Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin bölgesinde yükselen bir güç haline gelmesinin, üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'yi transit ülke konumundan çıkarıp, hedef ülke konumuna taşıdığını söyledi.

Adana'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Adana Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü'nce ‘Düzensiz Göçe Yönelik Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen ve Adana'nın yanı sıra Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerini kapsayan toplantıda, düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu ve alınan önlemler, yasa dışı şekilde kara yoluyla gerçekleşen düzensiz göç akışının önlenmesine yönelik iller bazında yaşanan aksaklıklar ve bu konuda alınması gereken tedbirler ve iller arasındaki koordinasyonun sağlanması konularında değerlendirmelerde bulundu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, göçmen sayısı ve göçmenlere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Bölge olarak göç konusunda deneyimli olduklarını belirten Vali Demirtaş, “Tarihten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu, her dönem Asya'dan Avrupa'ya yaşanan göçün de ana güzergahlarından biri olmuştur. Bu durum, dünyanın en stratejik bölgesinde yer alan ülkemizin, düzensiz göç hususunda da tedbirlerini en üst seviyede almasını beraberinde getirmektedir” diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesinde yükselen bir güç haline gelmesinin, üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye'yi transit ülke konumundan çıkarıp, hedef ülke konumuna taşıdığını dile getiren Vali Demirtaş, “Komşularımızda yaşanan iç karışıklıklar da Türkiye'ye kitlesel akınlara yol açmış, tarihsel bağları ve sorumluluk anlayışıyla ülkemiz, zor durumda bulunan bu sığınmacılara da kapılarını açmıştır. Son dönemde çeşitli uyruklardan yabancıların göçmen kaçakçıları vasıtasıyla, ülkemize Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sınır illerimizden yasadışı giriş yapmalarına neden olmuştur. Bu kişilerin narkotik ve terör bağlantılarının da olduğu görülmektedir. Bu nedenle düzensiz göç başta olmak üzere tüm bu suç türlerine karşı topyekün mücadele yürütülmesi amacıyla bakanlığımız, illerimizi 12 bölgeye ayırmıştır” dedi.

“Düzensiz göçle mücadelede başarıya ulaşacağız”

Göç yönetimi konusunda tecrübeli olduklarını ifade eden Vali Demirtaş, “Ülkemizde yaşayan 3 milyon 630 bin 767 Suriyeli göçmenin, yüzde 42'sine ev sahipliği yapan bir bölgeyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların başında Suriyeli göçmenlerin yaşadıkları illerde kayıt altına alınması gerekmektedir. Bölgemiz güzergahlarını kullanan düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarının tespit edilmesi de büyük önem arz etmektedir. Düzensiz göçle mücadele alanında valiliklerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerimizin koordineli bir şekilde çalışmasının, sorumluluk sahamız içerisinde başarımızı artıracağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından, düzensiz göçe karşı yapılması gereken çalışmalar hakkındaki yol haritasının belirlendiği toplantı, illerdeki göç durumlarına ilişkin sunumlar, katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmeleri ve fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Kahramanmaraş Vali yardımcısı Kadir Okatan, Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Jandarma ve sahil Güvenlik komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve İl Göç İdaresi Müdürleri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.