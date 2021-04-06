E-Yüreğitim 2 milyon 500 bin gösterime ulaştı

Yüreğir Belediyesinin korona virüs salgını nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere yönelik kurduğu ‘e-yüreğitim' YouTube kanalı 2 milyon 500 bin gösterime ulaştı.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ilk günlerinde kültürevlerinde ara vermek zorunda kaldığı eğitime destek kurslarını kurduğu e-yüreğitim YouTube kanalı ile uzaktan eğitime dönüştürmüş, kurulan kanal gençlerin ilgi odağı olmuştu.

1 Mart itibarıyla yeni normal süreçle birlikte tekrar açılan kültürevlerinde eğitime destek kursları devam ederken e-yüreğitim kanalının da yayınına devam etmesi kararı alındı.

Bünyesindeki uzman eğitmen kadrosuyla özel oluşturulan stüdyoda 6-7-8-12'inci sınıflara ve mezunlara yönelik hazırladığı konu anlatım videolarını öğrencilerin hizmetine sunan Yüreğir Belediyesinin e-yüreğitim YouTube kanalı, şu ana kadar sisteme yüklenen 25 derste 12 bin saat izlenme, 2 milyon 500 bin gösterime ve 3 bin 800 aboneye ulaştı.

Öğrencileri e-yüreğitim YouTube kanalına abone olmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gösterdikleri yoğun ilgi için gençlere teşekkür etti.