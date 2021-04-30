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Eczaneler tam kapanmada açık

Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz.

Ö. Mürsel Yalbuzdağ, ecnazelerin tam kapanmada muaf tutulduğunu, sadece hafta sonları ve bayram günlerinde nöbetçi olarak hizmet vereceğini bildirdi.


Yalbuzdağ, yaptığı açıklamada, 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında Adana'daki tüm eczanelerin tam kapanmadan muaf olduğunu ve 08:30 - 18:00 saatleri arası açık olacağını belirterek, cumartesi - pazar ve bayram günlerinde sadece nöbetçi eczanelerin hizmet vereceğini kaydetti.


Eczanelerin halkın en yakın sağlık danışmanı olduğunu söyleyen Yalbuzdağ, "Halkımızın ilaca erişiminde her türlü kolaylık sağlanmıştır. Eczanelerimiz kısıtlama yokmuş gibi hizmet vermeye devam edecek. Halkımız bu konuda rahat olsun. Kulaktan dolma yanlış bilgilere itibar etmesinler" dedi.

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