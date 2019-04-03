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Edip Gülnar: "İşçinin emeği ve hakkı korunmalı"

Türk-İş 4.

Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, seçimlerin sona erdiği, artık birlik ve beraberlik içinde kentin gelişimi ve hak ettiği hizmeti alabilmesi adına somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.


Her ayın ilk haftası yapılan Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, başkanlığında Türk-İş'e bağlı sendika başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.


Yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda Başkanlar Kurulu adına açıklama yapan Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, "Bir seçimi daha geride bıraktık. Sonuçlar ülkemiz ve Adanamız için hayırlı olsun. Görev sürelerince Adana'ya katkı sunan, halkın beklentileri doğrultusunda hizmet üreten tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır, ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da halkın tercihi sandığa yansımıştır. Çıkan sonuca herkesimin saygı duyması gerekmektedir" dedi.


Açıklamasında belediye başkanlığı görevini koruyan ve yeni seçilen belediye başkanlarına da seslenen Edip Gülnar, "Adana genelinde belediye başkanlarımıza baktığımızda, hepsini yıllardır yakinen tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Emeğin yüce değer olduğuna inanmış belediye başkanlarımızın bu düşünce doğrultusunda hareket edeceklerine inanıyorum. Önümüzde 4.5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu süre içinde işçi kardeşlerimizin, iş kaygısı yaşamadan, mevcut kazanımların korunarak, hatta daha da yeni kazanımlar eklenerek çalışma barışının sağlamlaştırıldığı bir dönem geçirilmesi en büyük dileğimizdir" diye konuştu.

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