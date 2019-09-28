Efsane Müdür merhum Talat Dağlı, kabri başında anıldı

Adana'nın Kozan İlçesinde bir dönem Kozan Lisesi'ne damga vuran isimlerden olan ve okulun onursal müdürü seçilen Merhum Talat Dağlı, vefatının 15. Yıl dönümünde Kozan Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Kozan Lisesi Okul Müdürü Levent Tetik, okul öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen anma programında öğrenciler merhum Talat Dağlı'nın kabri başında dualar okudular.

Okul Müdürü Levent Tetik ise, her yıl olduğu gibi bu yılda bir dönem Kozan Lisesi'ne damga vuran okullarının onursal müdürü merhum Talat Dağlı'yı andıklarını belirterek merhum müdür Dağlı, hakkında öğrencilere bilgi verdi. Anma programına katılan öğrenciler de merhum Talat Dağlı'nın kabrine yanlarında getirdikleri çiçekleri bıraktılar.