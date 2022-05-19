Eğitim Bir-Sen Adana Şube Başkanı Sezer: “Sendikacılık anlayışımız gönül sendikacılığı”

Bizler bir dava ve vefa erleriyiz” dedi.

Pandeminin ardından sosyal ve kültürel faaliyetlerini hızlandıran Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi geçtiğimiz hafta başlattığı “Hıdır Ünverdi Kardelen Kupası Futbol Turnuvası” sonrasında ödüllü mangala turnuvası düzenledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Bizim sendikacılık anlayışımız gönül sendikacılığıdır. Bizler bir dava ve vefa erleriyiz. İşte bu yüzden bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz Kardelen Kupası Futbol Turnuvası'nı geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Hıdır Ünverdi kardeşimiz adına düzenliyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay sürecek futbol turnuvamızda ikinci hafta geride kaldı. Haziranın ilk haftasında kupamız sahibini bulacak. Bu vesile ile ben Hıdır Ünverdi kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bununla birlikte atalarımızın sıklıkla oynadığı ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olan zeka oyunlarımızdan mangala ile ilgili bir turnuva düzenledik. Yeni tanışmalara, arkadaşlıklara vesile olması, üyelerimizin çocuklarıyla birlikte katılması ve kazanma hırsından ziyade paylaşma sevinciyle harika anların yaşanması nedeniyle çok güzel bir turnuva oldu. Birinci, ikinci ve üçüncü olan üyelerimiz hediyelerini aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Sezer önümüzdeki haftalarda çok önemli bir etkinliğe daha imza atacaklarının, bu etkinliği de birkaç gün içinde üyeleri ve kamuoyu ile paylaşacaklarının da müjdesini verdi.