Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi kongreye gidiyor

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 7. Olağan Kongresi 15 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen delege seçimlerinin ardından düzenlenen aday tanıtım toplantısı Nezihe Yalvaç Turizm Otelcilik'te yapıldı.

Programın girişinde bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Sekreteri Mustafa Sarıgeçili birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Başkan Mehmet Sezer ile dava arkadaşlığı yaptığından dolayı kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye çıkan Sezer yeniden adaylık sürecinin nasıl geliştiğine dair bilgiler verdi.

Duygusal bir havada konuşmasına başlayan Başkan Sezer, "Eğitim-Bir-Sen kutlu bir dava hareketidir. Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan'dan öğrendiğimiz şekliyle ilkeli ve dürüst hak arayışı mücadelesini yakıp-yıkmadan, başkasına zarar vermeden yapılabileceğini herkese gösterdik. Önümüze çok engeller çıktı ama dava arkadaşlarımın da desteğiyle hamdolsun hepsinin üstesinden geldik. Bundan sonra da bize bırakılan mirasa sıkı sıkıya bağlı kalarak ve sendikamızın üye sayısını her geçen gün arttırarak eğitim çalışanlarımız için hak arayışı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İlk görevi devralmalarının ardından Adana'da ve tüm ilçelerde yetkili sendika olduklarını, Eğitim-Bir-Sen'e ait bir hizmet binası yaptırdıklarını, dava kazanımlarını ve üye sayılarını her geçen gün artırdıklarını, promosyon anlaşmalarında her dönem rekor kırdıklarını hatırlatan Başkan Sezer konuşmasında, "Davam-Sevdam-Sendikam kitabımız alanında bir ilk oldu. Şubelerimiz içinde ilk kitabı yayınlayan biziz. Bununla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerimize de ağırlık verdik. Pandemi döneminde eğitim çalışanlarımız için çok önemli hizmetlere ve kazanımlara imza attık. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar ortaya koyduğumuz performansı arttırarak Adana'da bir kez daha karaya, kaleye, denize ve gökyüzüne Eğitim-Bir-Senimizin bayrağını dikeceğiz. Beni bu kutlu göreve layık gören dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Söz olsun. 'Kitap'a sadık kalacak ve 'Gül'ü kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sezer konuşmasının son bölümünde şube yöneticileri ve ilçe başkanlarını tek tek takdim ederek alkışlattı.

Programa Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetimi, ilçe başkanları, divan üyeleri ve delegeler katıldı.