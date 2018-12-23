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Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nden teşkilat eğitimi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, teşkilat eğitimi programının 44’üncüsü gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, teşkilat eğitimi programının 44'üncüsü gerçekleştirdi.


Programın ilk bölümü Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer'in açılış konuşmaları, İl Yönetim Kurulu'nun, İlçe Başkanları, Divan Üyeleri ve Genç Memur-Sen Başkanının konuşmaları ile tamamlandı.


Programın ikinci bölümünde, Vedat Kahyalar'ın "Toplantı ve Zaman Yönetimi" Sadullah Kısacık'ın "Sosyal Medya Yönetimi" sunumları ve sekretarya toplantıları gerçekleştirildi.


İsmail Demirdüzen'in "Avukatlık Hizmetleri Bilgilendirme" soru-cevap bölümünden sonra 44. Genişletilmiş İl Divan Kurulu Teşkilat Eğitimi Programı sona erdi.

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