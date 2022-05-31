Eğitim-Bir-Sen Adana'da 8. kez yetkili sendika

kez yetkili sendika oldu. Şube Başkanı Mehmet Sezer, “Ortaya çıkan tablo azim ve güvenin sonucu. Eğitim-Bir-Sen'imizin bayrağını zirvede dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bu başarıda pay sâhibi olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

2022 yılı mutabakat sonuçlarına göre bir önceki yıldan 204 daha fazla üye yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi 8 yıldır sürdürdüğü geleneği bozmadı ve yine yetkili sendika oldu. Diğer 47 sendikanın toplamından 6 bin 961 daha fazla üyesi olan Eğitim-Bir-Sen en yakın sendikaya da 3 bin 529 üye farkı attı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, “23 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen mutabakat sonuçlarına göre aktif olarak faaliyet gösteren 49 sendika içinde en çok üyeye sahip olan Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri alanında Adana'da sekizinci kez yetkili sendika oldu” diye konuştu.

11 bin 887 üye sayısıyla Adana'da bir kez daha yetkili sendika olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, daha sonra şunları söyledi:

“Sadece güvenle verilen yetkinin azimle sürdürülebileceği inancıyla yıl boyunca çalışmalarımız sürdürdük. Bu çalışmaların sonucunda da Adana'da 8. kez yetkili sendika olduk. Şehrimizde gelenek bu yıl da değişmedi. En yakın sendikadan 3529 daha fazla üyemiz var. Sendikalı eğitim çalışanlarının yüzde 50'ye yakını Eğitim-Bir-Sen'i tercih etti. Bu bizim için çok önemli bir başarı.”

Sonucun sorumluluklarını arttırdığını vurgulayan Başkan Sezer, “Bugünden itibaren daha fazla çalışarak eğitim çalışanlarımızın yasal haklarını korumak ve arttırmak için daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Eğitim-Bir-Sen güvenin ve başarının değişmeyen adresi olmuştur. Bir kez daha bu vesile ile bu güne kadar üye olmamış tüm eğitim çalışanlarını Eğitim Bir-Sen'e üye olmaya davet ediyorum. Bu muhteşem başarıda pay sahibi olan tüm dava arkadaşlarıma, emek, ömür ve gönül veren herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.