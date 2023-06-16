Eğitim-Bir-Sen Adana'dan eğitim yılı değerlendirmesi

Okullarda son ders zili çaldı ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona erdi. Adana'da 520 bine yakın öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, özellikle Adana'nın da içinde bulunduğu depremden etkilenen illerde çok zor bir dönemin geride kaldığını ifade ederek, depremin neden olduğu psikolojik tahribatın bir an önce giderilmesini istedi.

Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetlerinin ya da memnuniyetsizliklerinin, eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin geleceğini ilgilendirdiğine vurgu yapan Başkan Sezer, "Öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet almak için, kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı ve iyi imkanlar sunulmalıdır. Sorumluluk sahipleri, eğitim çalışanlarının içinde yaşadığı durumun 'mutsuz mecburlar' üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına varmalı ve sorunlarına çözüm üretme, beklentilerini karşılama gayretinde olmalıdır" dedi.

"Eğitim-Bir-Sen'in de büyük gayretleri sonucunda hayata geçirilen sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi, beklentileri karşılamaktan uzak olmakla birlikte Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayata geçirilmesi, aday öğretmenliğin aday öğretmenlerde oluşturduğu gereksiz yük ve stresten arındırılarak yeniden tasarlanması, bu eğitim-öğretim yılında eğitim camiasının bir kısım sorunlarının nihai çözüme kavuşması anlamında olumlu gelişmeler" diyen Mehmet Sezer, eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarına da dikkat çekti.

Sezer açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Haklı taleplere duyarsızlık ve yanlış istihdam politikası, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği düşürmektedir. Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, alan değişikliği, kariyer basamaklarında sınav ve uzun hizmet süreleri dayatması, öğretmen istihdamında güçlük çekilen bölgelerde görev yapanlara ilave teşviklerin verilmemesi, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, ücretli öğretmen istihdamı gibi sorunların çözümünde ivedi olarak adımlar atılmalı, daha nitelikli ve verimli bir eğitim sistemi kurulmalıdır. Eğitim çalışanlarının mali kayıpları giderilmelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eksiklikler tamamlanmalıdır. Öğretmenlerimizin yer değişikliği talepleri karşılanmalıdır. Şube müdürlerinin feryadı duyulmalı, sorunları bir an evvel çözülmelidir. Depremin eğitim sisteminde açtığı yaralar hızla sarılmalı, deprem tazminatları deprem bölgesindeki tüm kamu çalışanlarına şartsız bir şekilde ödenmelidir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik son bulmalı, kadrolu istihdam esas alınmalı, kadroya geçiş düzenlemesinin belirsiz sonuçları ortadan kaldırılmalıdır. Eğitimcilerin motivasyonunu artıracak bir kariyer sistemi oluşturulmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete seyirci kalınmamalıdır. Mülakatla öğretmen atama yöntemi kamu vicdanını yaralamaktadır. İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde cezbedici yöntemler uygulanmalıdır. Eğitim kurumları yöneticiliği liyakat ve kariyer ekseninde profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalıdır. Öğretmen açığı kapatılmalıdır. Alan değişikliğine ilişkin talepler bir an önce yerine getirilmelidir. Hizmetli ve memurların hakları iyileştirilmelidir. Okulların yardımcı personel ve donanım ihtiyacı karşılanmalı, okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir."

Eğitim çalışanlarına ve öğrencilere verimli bir tatil dönemi dileyen, mezun olan öğrencilerin yeni başarılara imza atmalarını temenni ettiğini ifade eden Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Yeni eğitim-öğretim yılına sorunsuz başlamak için, mevcut sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.