Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu kahvaltıda buluştu

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'da katıldı.

Nezihe Yalvaç Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli'nde gerçekleşen programda konuşan, Kadınlar Komisyonu Başkanı Ayşe Tetik, "Kadınlar, toplumların temel taşı, direğidir. Başarılı olmak, aydınlık bir gelecek kurmak, huzurlu bir ortam tesis etmek istiyorsak, o direği sağlam tutmalıyız" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer de Dünya Kadınlar Günü'nü kadınların sorunlarına odaklanma açısından bir fırsat olarak gördüklerini ifade ederek, "Emeğin, alın terinin hak ettiği karşılığı bulması, insanın inandığı değerlere uygun yaşamasını sağlamak noktasında mücadele etmeyi amaç ve ilke edinen bir sivil toplum örgütü olarak, bütün kadınlarımızın gününü kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve başarı diliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da "Gittiğimiz illerde kadın STK temsilcilerimizle, kadın girişimcilerle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Kadınlar mutlu olursa şehirlerin ve Türkiye'nin mutlu olacağına inanıyoruz. Kadınlar güçlü olursa şehirlerin ve Türkiye'nin daha güçlü olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.