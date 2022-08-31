Eğitim-Bir-Sen'den ÇÜ Rektörlüğüne promosyon çağrısı

Eğitim-Bir-Sen Adana 2 Nolu (Üniversite) Şube Başkanı Mehmet Benli yaşanan yüksek enflasyon oranları nedeniyle daha önce gerçekleşen promosyon anlaşma bedellerinin bir hükmünün kalmadığını belirterek promosyon anlaşmalarının yeniden güncellenmesi veya iptal edilmesi için Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvuru yaptıklarını açıkladı

Başkan Benli, 13 Ocak 2022 tarihinde Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne bir yazı gönderip, yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle verilen promosyon ücretinin çok düşük kaldığına dikkat çekerek, anlaşmanın personel lehine yeniden revize edilmesini istediklerini söyledi.

Çukurova Üniversitesi yönetiminin taleplerini anlaşmanın yapıldığı bankaya havale ettiğini belirten Benli, "Söz konusu banka, şartları yerine getirdiğini savunarak anlaşmayı revize etmeyeceğini bildirdi. Biz de yeniden Çukurova Üniversitesi yetkilileri ile bir görüşme yaparak rektörlüğün tek taraflı feshetme hakkını kullanıp anlaşmayı feshetmesini, doğacak tazminat yaptırımının yeni promosyon içerisinden sağlanmasını istedik" dedi.

Dilekçelerinin ardından Çukurova Üniversitesi rektörlüğünün ilgili bankaya revize talebinin dikkate alınmaması durumunda protokolü tek taraflı feshedeceğini bildirdiğini belirten Mehmet Benli, "Banka bir kez daha şartları yerine getirdiğini ileri sürerek anlaşmayı revize etmeyeceğini açıkladı. Bunun üzerine Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü hukuki yaptırımların karşılanmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle anlaşmayı feshetmeyeceğini belirterek çalışanlarına bireysel ya da sendika ile çözüm üretilmesi önerisinde bulundu" ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi çalışanlarına seslenen Benli, "Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, promosyon protokolüne çalışanları adına imza attığının farkında olarak çalışanların ‘fesih' talebini dikkate almalıdır. 15 Eylül 2022 tarihine kadar talep dikkate alınmadığı takdirde, üyelerimizin ve üniversite çalışanlarının talebi doğrultusunda, anlaşma yapılan banka maaş hesabının kapatılarak başka bir bankada promosyon görüşülmesi ve maaş hesabı açılması süreci başlatılacaktır" açıklamasında bulundu.