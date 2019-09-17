Eğitim-Bir-Sen'den Kocaispir'e tam destek

Yüreğir'deki 182 okulun ihtiyaçlarını belirleyen ve bu ihtiyaçların giderilmesi için Yüreğir Belediyesi'nin başlattığı “Eğitime Dokun” kampanyasına ilk destek Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nden geldi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, yönetim kurulu üyeleri ve merkez ilçe başkanlarıyla birlikte Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret ederek başlatılan proje nedeniyle teşekkür etti. Eğitime Dokun Kampanyasıyla sadece öğrencilerin değil okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve velilerin de okulla ilgili yaşadığı bir takım sıkıntıların giderileceğini düşündüğünü söyleyen Sezer, kampanyanın kısa zamanda çığ gibi büyüyerek önce tüm Adana'ya sonra da Türkiye'ye yayılacağını, bu kapsamda Eğitim-Bir-Sen olarak da üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen yönetiminin Eğitime Dokun Kampanyasına ilk destek verenlerden birisi olmasının önemini ifade eden Kocaispir ise hedeflerinin ilk aşamada Yüreğir ilçesindeki okullar olduğunu, zamanla Adana'nın neresinde olursa olsun ihtiyaç olan tüm okulların sorunlarını gidermeye çalışacaklarını belirtti. Başkan Kocaispir, Eğitim-Bir-Sen ile eğitim alanında yaşanan sorunların giderilmesi için daha sık bir araya gelip ortak projelere imza atılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Daha sonra Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, fikir alışverişinde bulundu.