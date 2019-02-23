Eğitim-Bir-Sen'den “Yönetici Geliştirme Programı”

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin düzenlediği Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim alanlara sertifikaları verildi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından okul yöneticileri arasında ortak bir lisanın oluşturulması, profesyonelliğin ve etkinliğin artırılması, oluşan iletişim ortamı ile pozitif ilişkiler ağının kurulması amacıyla “okul müdürlüğünden eğitim liderliğine” anlayışıyla gerçekleştirilen Yönetici Geliştirme Programı tamamlandı. Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende geçtiğimiz yıl başlayan, 10 ayrı programda eğitim alan 100 eğitimciye sertifikaları takdim edildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Adana'da böyle bir programa ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini ve bu yüzden harekete geçtiklerini belirterek, “Uzun süren bir çalışma gerçekleştirerek 100 arkadaşımızı bu program kapsamında eğittik. Okul yöneticisi arkadaşlarımız, mutlaka kendilerini yetiştirebilmeleri ve geliştirebilmeleri noktasında bir eğitime alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada biz de bir nebze olsun katkı sağlamaya çalıştık. Sonrasında bu programın yeniden yapılmasını isteyen arkadaşlarımız da oldu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de eğitimleri devam ettireceğiz. Programa katkı sunan eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Programın kent için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise özellikle okul yöneticilerinin değişime ve gelişime açık olduğunu düşündüğünü belirterek, “Böyle bir zamanda bizim yükümüzü kısmen hafifleten Eğitim-Bir-Sen ailesine çok teşekkür ediyorum. Her okul, lideri kadardır. Dünya için en iyisini yetiştirmeye değil ama iyi bir insan olmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim programına katkı sunanlara plaketleri Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer tarafından takdim edildi. Daha sonra Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim görenlere sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun tarafından verildi.

Sertifika törenine Milliyetçi Hareket Partisi Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş, AK Parti 25. Dönem Milletvekili Sadullah Kısacık, program kapsamında eğitim veren ve eğitim alanlar ile çok sayıda sendikalı katıldı.