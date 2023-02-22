Eğitim-Bir-Sen'liler ek ders ücretlerini depremzedelere bağışlayacak

Buna göre, Eğitim-Bir-Sen üyeleri dilemeleri halinde şubat ayında alacakları ek ders ücretlerini depremzedeler için bağışlayabilecek.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından sarsılan Türkiye'de depremzedelerin yaralarını sarmak için Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, organizasyonlar ve yardım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü olarak depremin ilk anından itibaren sahadaydık. Deprem bölgelerinde Memur-Sen'imizin arama kurtarma ekibi insanüstü bir çabayla vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarma gayretindeyken 'Şimdi Dayanışma Zamanı' dedik ve üyelerimizin de desteğiyle depremden etkilenmeyen 70 ilde toplanan bağışlarla toplamda 134 tır gıda, giyim, battaniye, hijyen ve acil ihtiyaç malzemesini deprem bölgelerine gönderdik. 550 çadır kurduk. Deprem bölgelerinden şehrimize gelen vatandaşlarımızın tahliyesinde ya da barınma yeri problemlerinde yardımcı olduk. Memur-Sen Başkanlar Kurulu üyelerimiz birer maaş bağışında bulundu. Bizler de Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak Deprem Koordinasyon Merkezi kurduk ve başta yönetim kurulumuz olmak üzere divan kurulu ve üyelerimizle AFAD ve Kızılay'ın hesaplarına bağış yaptık. 40 noktada 20 bin kişilik sıcak çorba dağıttık. Manevi destek amacıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hatim indirdik, Kur'an-ı Kerim okutup dua ettik. Aynı zamanda depremzede çocuklarımıza yönelik psikososyal çalışmalar yürüttük" dedi.

Yeni bir kampanya başlattıklarını söyleyen Başkan Sezer, "Bizlere ulaşan üyelerimizin bazıları çok büyük bir alicenaplık göstererek şubat ayında alacakları ek dersleri depremzedeler yararına bağışlamak istediklerini söyledi. Biz de Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Yönetim Kurulu olarak yaptığımız toplantıda bir karar aldık. Bu talebi bir kampanyaya dönüştürdük. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube üyelerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezer, öğretmenlerin dilemeleri halinde şubat ayında alacakları ek ders ücretlerini AFAD'ın TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 numaralı veya Kızılay'ın TR48 0001 0021 1000 0028 6852 54 IBAN numaralı hesaplarına yatırmaları gerektiğinin altını çizdi. Sezer, Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Divan Kurulu üyesi Can Terler ve ailesi başta olmak üzere depremde çok sayıda üyelerini kaybettiklerini de hatırlatarak, "Üyelerimiz, eğitim çalışanlarımız ve bütün vatandaşlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.