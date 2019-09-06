Eğitimcilerden Durgun'a ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Sezer, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile birlikte Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sezer, hem 2019-2020 eğitim öğretim döneminin resmen başlaması hem de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Veysel Durgun'un asaleten Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz dönemden bu yana Veysel Durgun ve ekibinin çok kısa zamanda çok önemli işlere imza attığının altını çizen Başkan Sezer; "Durgun'un bundan sonraki görev süresi boyunca da eğitimin kalitesinin artması, eğitimcilerin refahı ve öğrencilerimizin hak ettiği eğitimi alması için çaba harcayacağına inanıyorum. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, asaleten ataması yapılan Veysel Durgun'u da bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl vekaleten Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştım. Bu süreçte başta Sayın Valimiz olmak üzere her kesimden destek gördüm. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte hem eğitimcilerimiz hem de velilerimiz ve öğrencilerimiz için daha çok çalışacağız" dedi.

Ziyaret tarihinin de anlamlı bir güne denk geldiğini ve Adana'daki görevinin tam 1. yılını doldurduğunu vurgulayan Veysel Durgun Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetimi ve ilçe başkanlarına ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.